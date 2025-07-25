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В «Дубай Юнайтед» прокомментировали назначение Пирло на пост тренера клуба

В «Дубай Юнайтед» прокомментировали назначение Пирло на пост тренера клуба
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Генеральный директор ФК «Дубай Юнайтед» Илья Чебану прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера клуба.

«Мы горды приветствовать Андреа в семье «Юнайтед». Он воплощает ценности и амбиции нашего клуба, и мы уверены, что он станет ключевой фигурой в нашем выходе на новый уровень. Пирло уже прибыл в Дубай и в ближайшие дни приступит к работе с командой в рамках подготовки к новому сезону», — приводит слова Чебану официальный сайт клуба.

Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году. Последним местом работы специалиста была «Сампдория». Профессиональную тренерскую карьеру Пирло начал в 2020 году, возглавив «Ювентус». До этого он работал в молодёжной системе «старой синьоры». С туринцами в первый же год работы Андреа выиграл Суперкубок и Кубок Италии.

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