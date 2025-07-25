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«Форсировать никто не будет». Агент Худякова рассказал, когда голкипер вернётся на поле

«Форсировать никто не будет». Агент Худякова рассказал, когда голкипер вернётся на поле
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова, рассказал о восстановлении игрока после травмы запястья, полученной в результате падения с велосипеда по дороге на тренировку. Позднее ему была сделана операция.

«Вы понимаете, что для вратаря травма руки — это не то, что для полевого игрока, конечно, форсировать здесь никто не будет. Восстановление идёт по графику, всё хорошо, Даня работает. Думаю, что через недели три, максимум через месяц, мы увидим его на поле. К тренировкам, думаю, он вернётся пораньше, а выход на поле всё-таки будет исходить ещё из его состояния, тренер по вратарям будет решать», — приводит слова Кузьмичёва ТАСС.

Напомним, Худяков получил травму, упав с велосипеда по пути на тренировку в среду, 10 июля. 21-летний Даниил выступает за «Штурм» с лета 2024 года, проведя за команду четыре матча, пропустив четыре мяча и единожды сыграв «на ноль».

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