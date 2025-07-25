«Тренер «Александрии» проиграл войну». Игрок «Партизана» — о победе над украинским клубом

Нападающий сербского «Партизана» Андрей Костич ответил на слова украинского тренера Кирилла Нестеренко после победы своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 над «Александрией». Команды играли в польском Катовице. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу белградцев.

«Тренер «Александрии» сказал, что мы враги, и проиграл войну», — написал Костич в TikTok, выложив фото с одноклубниками под песню «Катюша».

Фото: Личный архив Андрея Костича

Напомним, на предматчевой пресс-конференции Нестеренко раскритиковал соперников за поездку в Москву и участие в Братском кубке — 2025. Во время игры футболисты украинской команды отказались от рукопожатий, а фанаты скандировали оскорбления в адрес сербов. Ответная игра между «Партизаном» и «Александрией» пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).