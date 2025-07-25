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«Очень адекватный парень». Шпилевский — об Александре Кокорине

«Очень адекватный парень». Шпилевский — об Александре Кокорине
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине. Ранее Шпилевский работал в «Арисе», который привёл к чемпионскому титулу в сезоне-2022/2023.

«На самом деле про Сашу сложились определённые мифы о его игре и поведении. Когда я с ним только знакомился, тоже испытывал двоякие чувства, потому что знал о нём только на основе вещей, прочитанных где-то или услышанных от кого-то. Но именно по работе с ним ничего плохого о Кокорине сказать не могу. Саша — очень адекватный парень», — приводят слова Шпилевского «Известия».

Кокорин выступает в составе «Ариса» с лета 2022 года, когда он перешёл в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды. Летом 2024 года российский нападающий присоединился к команде в качестве свободного агента. С момента прихода в «Арис» Кокорин сыграл 92 матча во всех турнирах, где забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

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