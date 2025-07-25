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Решение о будущем Исака в «Ньюкасле» будет принимать лично Ясир Аль-Румайян — Telegraph

Решение о будущем Исака в «Ньюкасле» будет принимать лично Ясир Аль-Румайян — Telegraph
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Решение о будущем форварда «Ньюкасла» Александера Исака будет принято председателем Суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) Ясиром Аль-Румайяном. Об этом сообщает издание Telegraph Football.

По данным источника, клуб, принадлежащий саудовским бизнесменам, продолжает настаивать на том, что Исак является ключевой фигурой проекта и не подлежит продаже. Ранее сообщалось, что шведский нападающий отклонил предложение «сорок» о продлении контракта.

Интерес к Александеру Исаку приписывают ряду европейских топ-клубов, в числе которых чемпион Англии «Ливерпуль». Кроме того, в услугах нападающего, по данным СМИ, заинтересован саудовский «Аль-Хиляль».

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