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«Зенит» заблокировал трансфер». Аксель Витсель — о несостоявшемся переходе в «Ювентус»

«Зенит» заблокировал трансфер». Аксель Витсель — о несостоявшемся переходе в «Ювентус»
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Бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал, что был в шаге от подписания контракта с «Ювентусом» в 2016 году, но руководство сине-бело-голубых заблокировало трансфер.

«Я прошёл медицинское обследование в последний день трансферного окна в штаб-квартире клуба в Турине, ожидая одобрения от «Зенита», который затем заблокировал трансфер тем же вечером. Аллегри, который сейчас тренирует «Милан», хотел, чтобы я был в «Ювентусе»… У меня нет предпочтений, но я знаю, что ещё могу многое дать на поле и в раздевалке», — приводит слова Витселя журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

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