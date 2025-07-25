«Зенит» заблокировал трансфер». Аксель Витсель — о несостоявшемся переходе в «Ювентус»

Бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал, что был в шаге от подписания контракта с «Ювентусом» в 2016 году, но руководство сине-бело-голубых заблокировало трансфер.

«Я прошёл медицинское обследование в последний день трансферного окна в штаб-квартире клуба в Турине, ожидая одобрения от «Зенита», который затем заблокировал трансфер тем же вечером. Аллегри, который сейчас тренирует «Милан», хотел, чтобы я был в «Ювентусе»… У меня нет предпочтений, но я знаю, что ещё могу многое дать на поле и в раздевалке», — приводит слова Витселя журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.