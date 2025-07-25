«Барселона» сделала заявление относительно азиатского турне

Пресс-служба каталонской «Барселоны» сделала заявление относительно азиатского турне команды Ханс-Дитера Флика.

«Барселона» сообщает, что первая команда отправляется в Японию, чтобы начать азиатское турне. Клуб и организатор тура решили проблемы, из-за которых «Барселона» два дня назад отменила матч с «Виссел Кобе». С японской командой сине-гранатовые сыграют 27 июля. После завершения первой части турне команда отправится в Южную Корею, где сыграет два матча — с «Сеулом» (31 июля) и «Тэгу» (4 августа)», — сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Напомним, по итогам прошлого сезона каталонцы выиграли чемпионат Испании.