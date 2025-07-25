Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эступиньян: то, что я первый эквадорец, играющий за «Милан», — это потрясающе

Эступиньян: то, что я первый эквадорец, играющий за «Милан», — это потрясающе
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Милана» Первис Эступиньян высказался о том, что стал первым футболистом их Эквадора в истории «россонери».

«Я так рад войти в историю. Это действительно большой шаг для меня, очень большой шаг — подписать контракт с таким большим клубом. Конечно, это большая новость для моей страны, потому что там тоже много болельщиков «Милана». Безусловно, то, что я первый эквадорец, играющий за «Милан», — это потрясающе. Я получил много сообщений с поздравлениями. Кроме того, в Италии и здесь, в Милане, живёт много эквадорцев. Я горжусь тем, что стал частью истории.

Я надеюсь выиграть много титулов, быть счастливым и подарить радость нашим болельщикам. С нетерпением жду начала работы с командой и обещаю сделать всё возможное и работать изо всех сил, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова Эступиньяна Football Italia.

Материалы по теме
Новичок «Милана» Эступиньян: очень рад играть с таким топовым футболистом, как Рафаэл Леау
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android