Эступиньян: то, что я первый эквадорец, играющий за «Милан», — это потрясающе

Новичок «Милана» Первис Эступиньян высказался о том, что стал первым футболистом их Эквадора в истории «россонери».

«Я так рад войти в историю. Это действительно большой шаг для меня, очень большой шаг — подписать контракт с таким большим клубом. Конечно, это большая новость для моей страны, потому что там тоже много болельщиков «Милана». Безусловно, то, что я первый эквадорец, играющий за «Милан», — это потрясающе. Я получил много сообщений с поздравлениями. Кроме того, в Италии и здесь, в Милане, живёт много эквадорцев. Я горжусь тем, что стал частью истории.

Я надеюсь выиграть много титулов, быть счастливым и подарить радость нашим болельщикам. С нетерпением жду начала работы с командой и обещаю сделать всё возможное и работать изо всех сил, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова Эступиньяна Football Italia.