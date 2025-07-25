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«Эта мысль не покидает меня и не даёт мне спать». Спаллетти — об уходе из сборной Италии

«Эта мысль не покидает меня и не даёт мне спать». Спаллетти — об уходе из сборной Италии
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Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о своём уходе из национальной команды. Летом 2025 года национальную команду возглавил чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо.

«Эта мысль никогда не покидает меня. Она не даёт мне спать по ночам, она влияет на всё. Когда мне предложили возглавить сборную, я не мог спать двое суток. Шрам будет болеть даже после того, как заживёт. Но согласие на эту работу не было ошибкой, тем более что сборная не просит, а зовёт. Моя ошибка в начале заключалась в том, что я слишком сильно давил на это чувство принадлежности, на самоидентификацию.

Я хотел пробудить в себе эту гордость, но это оказалось слишком. У Италии нет недостатка в качестве; я говорил об этом даже игрокам топ-класса. В те месяцы мы находились под огромным давлением, от которого не могли избавиться. Мы говорили, что должны выкладываться по полной, но не могли сделать даже самого минимума», — приводит слова Спаллетти La Repubblica.

Лучано Спаллетти возглавлял сборную Италии с сентября 2023 по июнь 2025 года. Под управлением итальянского специалиста национальная команда провела 24 матча, одержав победы в половине из них. По шесть раз подопечные Спаллетти проигрывали и играли вничью.

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