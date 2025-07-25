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«Наполи» отдал в аренду в «Торино» форварда Сириля Нгонжа

«Наполи» отдал в аренду в «Торино» форварда Сириля Нгонжа
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Бельгийский нападающий «Наполи» Сириль Нгонж будет выступать на правах аренды за «Торино» в сезоне-2025/2026. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа прав на футболиста.

«Весь футбольный клуб «Торино» горячо приветствует Сириля Нгонжа: удачи и Forza Toro!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

25-летний форвард является выпускником академии «Брюгге», за основной состав которого он дебютировал 2 декабря 2018 года. На протяжении своей карьеры Нгонж успел поиграть за «Йонг ПСВ», «Валвейк», «Гронингем» и «Верону». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сириля в € 8 млн.

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