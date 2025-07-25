«Это было самым большим оскорблением для меня». Спаллетти — о причинах ухода из «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился воспоминаниями об уходе из клуба после чемпионского сезона-2022/2023, а также рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«Уйдя, я помог привлечь внимание к тем ситуациям, которые стали очевидны год спустя, когда Де Лаурентис понял, что для новых побед ему нужно нанять отличного тренера, что не всё зависит только от него. Какие у меня отношения с Де Лаурентисом? Самым большим оскорблением для меня было то, что нам не разрешили проехать по городу на автобусе после завоевания скудетто», — заявил Спаллетти в интервью La Repubblica.

В сезоне-2022/2023 «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии. Летом 2023 года итальянец принял решение покинуть клуб. В сезоне-2023/2024 неаполитанцами руководили три тренера: Руди Гарсия (июль-ноябрь 2023-го), Вальтер Маццарри (ноябрь 2023-го — февраль 2024-го) и Франческо Кальцона (февраль-июнь 2024-го).

Летом прошлого года «Наполи» возглавил Антонио Конте. Под его управлением команда вновь завоевала золотые медали Серии А.