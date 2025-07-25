В «Спартаке» ожидают до 23 тысяч зрителей на матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой»

В московском «Спартаке» ожидают, что встречу 2-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» посетят до 23 тысяч зрителей. Об этом сообщает Metaratings. Матч «Спартак» — «Балтика» пройдёт 26 июля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 15:00 мск.

Напомним, в матче 1-го тура «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Маркиньос. «Балтика», в свою очередь, на старте текущего сезона сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

Действующий чемпионом России — «Краснодар». «Быки» завоевали титул, обыграв в матче 30-го тура прошлого сезона «Динамо» (3:0).