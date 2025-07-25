«Приобретение неплохое, но не топовое». Колыванов — о Зайнутдинове в «Динамо»

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход в столичный клуб футболиста «Бешикташа» и сборной Казахстана Бактиёра Зайнутдинова. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана в ближайшее время вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Сложно сказать, будет ли Зайнутдинов усилением для «Динамо». Клуб хочет бороться за самые высокие места. Приобретение неплохое, но не топовое. В «Бешикташе» Зайнутдинов набрался определённого опыта, участвовал в международных матчах. Возмужал, окреп. Вполне возможно, что проявит себя в лучшем качестве в «Динамо» и поможет команде выигрывать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.