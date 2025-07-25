Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Приобретение неплохое, но не топовое». Колыванов — о Зайнутдинове в «Динамо»

«Приобретение неплохое, но не топовое». Колыванов — о Зайнутдинове в «Динамо»
Комментарии

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход в столичный клуб футболиста «Бешикташа» и сборной Казахстана Бактиёра Зайнутдинова. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана в ближайшее время вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Сложно сказать, будет ли Зайнутдинов усилением для «Динамо». Клуб хочет бороться за самые высокие места. Приобретение неплохое, но не топовое. В «Бешикташе» Зайнутдинов набрался определённого опыта, участвовал в международных матчах. Возмужал, окреп. Вполне возможно, что проявит себя в лучшем качестве в «Динамо» и поможет команде выигрывать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Ещё один хорошо знакомый Карпину новичок. Зайнутдинов возвращается в РПЛ спустя два года
Ещё один хорошо знакомый Карпину новичок. Зайнутдинов возвращается в РПЛ спустя два года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android