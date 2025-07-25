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«Торпедо» может продать самого дорогого футболиста клуба в «Атлетико Хуниор»

«Торпедо» может продать самого дорогого футболиста клуба в «Атлетико Хуниор»
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«Атлетико Хуниор» сделал запрос в «Торпедо» на предмет возможного трансфера полузащитника Ейсона Гусмана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее об интересе клуба из Барранкильи к самому дорогому футболисту в истории московского клуба сообщали колумбийские СМИ. Гусман не явился в расположение «Торпедо» после летнего отпуска, и клуб планировал подать жалобу на него в ФИФА.

Колумбийский полузащитник перебрался в московский клуб из «Депортес Толима» в январе текущего года. Всего на его счету 11 матчей за «Торпедо» в весенней части Лиги Pari-2024|2025. В них Гусман отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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