«Лутон Таун» — «Тоттенхэм»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 26 июля, состоится товарищеский матч между английскими «Лутон Таун» и «Тоттенхэмом». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

«Лутон Таун» и «Тоттенхэм» последний раз встречались в матчах английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. В первом круге «шпоры» одержали победу со счётом 1:0. Во втором круге лондонский клуб выиграл у «шляпников» со счётом 2:1.

По итогам сезона-2023/2024 «Лутон Таун» вылетел из АПЛ. По итогам минувшего сезона «шляпники» вылетели из Чемпионшипа. «Шпоры» заняли 17-е место в прошедшем сезоне чемпионата Англии.

Самые большие стадионы мира: