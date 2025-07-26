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Лутон Таун — Тоттенхэм: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция

«Лутон Таун» — «Тоттенхэм»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция
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Сегодня, 26 июля, состоится товарищеский матч между английскими «Лутон Таун» и «Тоттенхэмом». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Лутон Таун
Лутон, Англия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лутон Таун» и «Тоттенхэм» последний раз встречались в матчах английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. В первом круге «шпоры» одержали победу со счётом 1:0. Во втором круге лондонский клуб выиграл у «шляпников» со счётом 2:1.

По итогам сезона-2023/2024 «Лутон Таун» вылетел из АПЛ. По итогам минувшего сезона «шляпники» вылетели из Чемпионшипа. «Шпоры» заняли 17-е место в прошедшем сезоне чемпионата Англии.

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