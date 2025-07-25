«Хотим большего». Клубы РПЛ обсудят с РФС увеличение призового фонда Кубка России

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клубы РПЛ обсудят с Российским футбольным союзом возможность увеличения призового фонда Фонбет Кубка России. По состоянию на сегодняшний день сумма призовых в Кубке России остаётся неизменной на протяжении последних трёх сезонов. Победитель получает 113,2 млн рублей, проигравший в Суперфинале турнира — 37,8 млн.

«Мы хотим больше. Призовые не менялись, будем общаться с РФС», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Напомним, действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале турнира армейцы обыграли «Ростов». Позднее ЦСКА выиграл и Суперкубок России, одержав победу над чемпионом страны в лице ЦСКА.