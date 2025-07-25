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«Арсенал» достиг полного соглашения по трансферу Дьёкереша, назначен медосмотр — Орнштейн

«Арсенал» достиг полного соглашения по трансферу Дьёкереша, назначен медосмотр — Орнштейн
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Лондонский «Арсенал» полностью согласовал все детали перехода нападающего Виктора Дьёкереша из «Спортинга». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По данным источника, «канониры» заплатят за переход 27-летнего нападающего € 63,5 млн. Ещё € 10 млн португальская команда может получить в качестве бонусных выплат. Сообщается, что лиссабонский клуб разрешил своему игроку отправиться на медосмотр.

Ожидается, что медосмотр Дьёкереша перед трансфером в «Арсенал» состоится в субботу, 26 июля. В прошлом сезоне нападающий «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

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