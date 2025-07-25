Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: к «Динамо» много вопросов, не думаю, что они фавориты матча с «Ростовом»

Колыванов: к «Динамо» много вопросов, не думаю, что они фавориты матча с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых с «Ростовом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 июля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что «Динамо» фаворит матча с «Ростовом». По классу состава они превосходят ростовчан, но «Ростов» с первого матча показал, что у них есть характер. «Ростов» — сыгранная команда, которая умеет играть в хороший футбол. Будет непростой матч что для «Динамо», что для «Ростова».

Может быть, пока не хватает сыгранности Сергееву, которого взяли недавно. Нгамалё сейчас не в лучшей физической форме, Карраскаль может уехать во «Фламенго». У «Динамо» есть определённые проблемы с физическим состоянием игроков. Команда ещё не набрала ход. После первого матча к «Динамо» много вопросов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В июне 2025 года московское «Динамо» возглавил Валерий Карпин, который с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года работал главным тренером в «Ростове», при этом с дончанами продолжает работать его прежний тренерский штаб во главе с бывшим тренером-аналитиком Джонатаном Альбой.

Материалы по теме
Карпин обыграет бывший клуб, а «Зенит» и «Спартак» — удобных соперников? Интриги тура РПЛ
Карпин обыграет бывший клуб, а «Зенит» и «Спартак» — удобных соперников? Интриги тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android