Колыванов: к «Динамо» много вопросов, не думаю, что они фавориты матча с «Ростовом»

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых с «Ростовом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 июля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Не думаю, что «Динамо» фаворит матча с «Ростовом». По классу состава они превосходят ростовчан, но «Ростов» с первого матча показал, что у них есть характер. «Ростов» — сыгранная команда, которая умеет играть в хороший футбол. Будет непростой матч что для «Динамо», что для «Ростова».

Может быть, пока не хватает сыгранности Сергееву, которого взяли недавно. Нгамалё сейчас не в лучшей физической форме, Карраскаль может уехать во «Фламенго». У «Динамо» есть определённые проблемы с физическим состоянием игроков. Команда ещё не набрала ход. После первого матча к «Динамо» много вопросов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В июне 2025 года московское «Динамо» возглавил Валерий Карпин, который с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года работал главным тренером в «Ростове», при этом с дончанами продолжает работать его прежний тренерский штаб во главе с бывшим тренером-аналитиком Джонатаном Альбой.