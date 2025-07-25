«С нами может случиться та же история». Мендель сравнил «Балтику» и чемпионский «Лестер»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель поделился мыслями о возможном чемпионстве калининградцев в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Про чемпионство можно загадывать. Но если быть реалистами, не знаю, есть ли смысл про чемпионство говорить. Если сравнивать «Лестер» и «Балтику», то и с нами тоже может случиться та же самая история. Почему нет? Для того, чтобы это повторить, нужно выкладываться на максимум в каждой игре, быть командой, а там уже посмотрим. Может, и случится такое, кто его знает. Есть цель выходить на каждую игру с настроем только на победу, попробовать залезть повыше в таблице. Насколько это будет высоко, не могу сказать», — сказал Мендель в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Главным тренером клуба является Андрей Талалаев, который возглавил команду в сентябре 2024 года.