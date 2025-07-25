Экс-игрок «Зенита» Витсель рассказал, в какой лиге хочет продолжить карьеру

Бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал, какой европейской лиге отдаёт предпочтение в качестве места для продолжения карьеры.

«Играть в Саудовской Аравии? В футболе никогда не говори никогда. Мой приоритет — продолжить играть в европейской лиге высшего уровня. Итальянская Серия А привлекает меня, потому что это тактическая лига высокого уровня», — приводит слова Витселя журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Ранее Витсель защищал цвета бельгийского «Стандарта», португальской «Бенфики», петербургского «Зенита», китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», дортмундской «Боруссии» и мадридского «Атлетико».