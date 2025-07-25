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Виктор Дьёкереш выбрал номер в «Арсенале», под ним играла легенда клуба — The Athletic

Виктор Дьёкереш выбрал номер в «Арсенале», под ним играла легенда клуба — The Athletic
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш определился с игровым номером в «Арсенале». Ранее стало известно, что лондонский клуб полностью согласовал все детали перехода шведского форварда и получил разрешение на проведение медосмотра, который ожидается в субботу, 26 июля.

По данным издания The Athletic, Дьёкереш будет выступать за «канониров» с номером 14 на спине. Ранее под ним в «Арсенале» играл французский нападающий Тьерри Анри (1999/2000 — 2006/2007), который до сих пор остаётся лучшим бомбардиром в истории команды с 228 мячами.

В прошлом сезоне нападающий «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.

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