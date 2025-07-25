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Агент Милевича рассказал, почему сорвался переход игрока сборной США в «Зенит»

Агент Милевича рассказал, почему сорвался переход игрока сборной США в «Зенит»
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Агент Леонардо Сегура, представляющий интересы полузащитника аргентинского «Уракана» и сборной США Матко Милевича, рассказал, почему сорвался переход футболиста в санкт-петербургский «Зенит». Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» сделал предложение «Уракану» по покупке 50% прав на игрока.

«Переход Милевича в «Зенит» сорвался. «Уракан» не устроило предложение по трансферу», — сказал Сегура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний американский футболист ранее выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Монреаль» и «Аргентинос Хуниорс». В январе 2025 года Матко Милевич дебютировал за основную сборную США.

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