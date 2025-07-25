Селихов — о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: мне кажется, это неспортивный принцип

Голкипер «Урала» Александр Селихов высказался о возвращении «Оренбурга» в Российскую Премьер-Лигу. Напомним, оренбуржцев вернули в высший российский дивизион за неделю до старта сезона. «Оренбург» заменил в РПЛ «Торпедо», которое было замечено в коррупционном скандале.

«Я уверен, что «Урал» заслуживает играть в элите. Есть руководство ФНЛ, РПЛ, РФС. Я не знаю, каким образом они приняли решение вернуть «Оренбург» в РПЛ. Мне кажется, это неспортивный принцип, хотя все руководители говорят наоборот. Если честно, я надежды не питал и догадывался, что всё так и будет. Потому что ходили околофутбольные разговоры, надежды было мало», — приводит слова Селихова Legalbet.

Селихов ранее выступал за московский «Спартак». К «Уралу» голкипер присоединился зимой 2025 года.