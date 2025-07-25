Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанлуиджи Буффон отсудил у «ПСЖ» € 250 тыс. по условиям контракта — L’Équipe

Джанлуиджи Буффон отсудил у «ПСЖ» € 250 тыс. по условиям контракта — L’Équipe
Комментарии

Экс-голкипер сборной Италии и французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон отсудил у своего бывшего клуба € 250 тыс. Как сообщает издание L’Équipe, обязательство по выплате данной суммы было наложено на «ПСЖ» апелляционным судом Парижа.

По данным источника, итальянская налоговая служба потребовала от футболиста доплатить свыше € 1,2 млн налогов за 2018 год. Сообщается, что в контракте Буффона с «ПСЖ» был пункт, согласно которому парижане брали на себя обязательство по выплате части налогов в данной ситуации. На это условие в суде и ссылался голкипер.

Напомним, Джанлуиджи Буффон выступал за «ПСЖ» с июля 2018 года по июль 2019-го. Всего на счету итальянца 25 матчей за французскую команду.

Материалы по теме
«Букмекеры должны делиться» — но как? Почему инициатива о повышении налогов вызвала споры
«Букмекеры должны делиться» — но как? Почему инициатива о повышении налогов вызвала споры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android