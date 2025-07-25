КДК оштрафовал «Спартак» за скандирования фанатов в адрес арбитра матча с «Динамо» Мх

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес арбитра Василия Казарцева во время матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Также был оштрафован главный тренер красно-белых Деян Станкович и его помощники, которые по ходу игры с махачкалинцами покидали пределы технической зоны.

«КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 20 тыс. рублей за скандирования в адрес арбитра. Станкович, его помощники [Винченцо] Сассо и [Пьерлуиджи] Бривио выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, по итогам матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала главный арбитр встречи Василий Казарцев получил большую порцию критики за свои решения по ходу встречи, в том числе за четыре отменённых гола москвичей.