15 игроков молодёжки «Спартака» оштрафованы за оскорбительные кричалки в адрес ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал 15 игроков московского «Спартака» по итогам матча 15-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) с ЦСКА (1:0). По завершении игры футболисты красно-белых скандировали нецензурные кричалки в адрес игроков армейцев вместе со своими болельщиками.

«После матча игроки молодёжной команды «Спартак» подошли к трибунам, совместно с болельщиками начали скандировать ненормативную лексику в адрес ЦСКА. Поскольку не было в протоколе и рапорте, они не были удалены, поэтому штрафные санкции. 15 футболистов молодёжной команды «Спартак» оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый. «Спартак» оштрафован на 50 тыс. рублей, потому что болельщики клуба скандировали ненормативную лексику», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирования фанатов в адрес арбитра матча 1-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала Василия Казарцева.