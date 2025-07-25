Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

15 игроков молодёжки «Спартака» оштрафованы за оскорбительные кричалки в адрес ЦСКА

15 игроков молодёжки «Спартака» оштрафованы за оскорбительные кричалки в адрес ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал 15 игроков московского «Спартака» по итогам матча 15-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) с ЦСКА (1:0). По завершении игры футболисты красно-белых скандировали нецензурные кричалки в адрес игроков армейцев вместе со своими болельщиками.

«После матча игроки молодёжной команды «Спартак» подошли к трибунам, совместно с болельщиками начали скандировать ненормативную лексику в адрес ЦСКА. Поскольку не было в протоколе и рапорте, они не были удалены, поэтому штрафные санкции. 15 футболистов молодёжной команды «Спартак» оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый. «Спартак» оштрафован на 50 тыс. рублей, потому что болельщики клуба скандировали ненормативную лексику», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирования фанатов в адрес арбитра матча 1-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала Василия Казарцева.

Материалы по теме
КДК оштрафовал «Спартак» за скандирования фанатов в адрес арбитра матча с «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android