«Торпедо» оштрафовали за скандирования болельщиков команды в адрес Олега Кононова
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московское «Торпедо» по итогам матча 1-го тура Pari Первой лиги с «Челябинском» (2:3). По ходу игры болельщики столичной команды скандировали нецензурные кричалки в адрес главного тренера «Торпедо» Олега Кононова, призывая специалиста покинуть свой пост.
Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Алыкулов – 17' 1:1 Гаджимурадов – 34' 1:2 Жиров – 40' 1:3 Жиров – 78' 2:3 Шевченко – 82'
«Нецензурные скандирования болельщиками «Торпедо» в адрес главного тренера команды Олега Кононова два раза. «Торпедо» оштрафовано на 10 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, «Торпедо» этим летом исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала.
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