«Торпедо» оштрафовали за скандирования болельщиков команды в адрес Олега Кононова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московское «Торпедо» по итогам матча 1-го тура Pari Первой лиги с «Челябинском» (2:3). По ходу игры болельщики столичной команды скандировали нецензурные кричалки в адрес главного тренера «Торпедо» Олега Кононова, призывая специалиста покинуть свой пост.

«Нецензурные скандирования болельщиками «Торпедо» в адрес главного тренера команды Олега Кононова два раза. «Торпедо» оштрафовано на 10 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, «Торпедо» этим летом исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала.