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Александр Мостовой: у «Балтики» будут шансы, но «Спартак» — фаворит

Александр Мостовой: у «Балтики» будут шансы, но «Спартак» — фаворит
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт в субботу, 26 июля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В 1-м туре всё было на флажке. Новый тур будет выглядеть так же. «Спартак» не крупно выиграл, но для меня они будут фаворитами матча с «Балтикой». Приятно начинать сезон с двух домашних матчей, а «Балтика» играет два выездных матча с серьёзными соперниками. У «Балтики» будут шансы, но «Спартак» — фаворит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0). «Балтика», в свою очередь, сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1) на выезде.

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