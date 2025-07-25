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Футболист «Балтики» Мендель: «Спартак» более разнообразен в своей игре, чем «Динамо»

Футболист «Балтики» Мендель: «Спартак» более разнообразен в своей игре, чем «Динамо»
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Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель высказался о предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится 26 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если сравнивать с «Динамо», то «Спартак» более разнообразен в своей игре. То, к чему мы готовились с «Динамо», мы все сдержали, не дали им возможности сыграть в свой футбол, который они планировали, который пропагандирует Карпин. «Спартак» разнообразен, он может через пас выходить. С появлением Заболотного впереди — через длинные передачи. Чего ждать нашим игрокам? Сложной игры. И мы будем так же, как с «Динамо», отдаваться полностью», — сказал Мендель в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Главным тренером клуба является Андрей Талалаев, который возглавил команду в сентябре 2024 года.

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