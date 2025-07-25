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«Милан» представил третью форму на сезон-2025/2026

«Милан» представил третью форму на сезон-2025/2026
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Итальянский «Милан» на официальном сайте представил новую третью форму от немецкого спортивного бренда Puma, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

Фото: ФК «Милан»

Фото: ФК «Милан»

«Милан» и PUMA представили третью форму клуба на сезон-2025/2026, отличающуюся смелым дизайном, отражающим непринуждённое чувство стиля «россонери».

Новый третий комплект формы призван отразить дух всемирно известной марки «Милана» в области моды, дизайна и элегантности. Он отличается смелой переработкой культовой монограммы ACM по всей поверхности — эстетической отсылкой к модным домам, которые определяют улицы города, и данью уважения победному сезону «Милана» в лиге 1995/1996 годов.

Новая форма, выполненная в ярком солнечно-жёлтом цвете с тёмно-зелеными акцентами, гармонично сочетает в себе футбольное наследие и передовые модные тенденции, что свойственно только «Милану», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

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