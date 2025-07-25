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Александр Мостовой: Файзуллаев — умный футболист, его будет не хватать ЦСКА

Александр Мостовой: Файзуллаев — умный футболист, его будет не хватать ЦСКА
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Для Аббоса однозначно хорошо, что уходит в «Башакшехир». Ему нужно получать европейский опыт — то, чего недостаёт нашим футболистам. Он ярко начал в ЦСКА, но потом что-то случилось. Файзуллаев — способный парень. Может, в Турции он добавит того, чего не хватало в России. Я говорю о мощи и силах. В Европе многие прибавляют в этом. А ЦСКА будет не хватать Файзуллаева, потому что это умный футболист», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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