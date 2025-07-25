«Все знают, какая атмосфера в Белграде». Тренер «Александрии» — о выезде к «Партизану»

Главный тренер украинской «Александрии» Кирилл Нестеренко поделился ожиданиями от ответного матча с «Партизаном» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Игра пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).

«Шансы на положительный результат? Все хорошо знают, какая атмосфера в Белграде. Мы к этому готовы. У нас новая команда, много молодых игроков. Для них это будет очень ценный опыт. Но мы туда едем не просто сыграть. У нас есть цель.

Чего не хватило, чтобы избежать поражения? Не хватило гола. Думаю, даже после двух пропущенных мячей у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть игру. Но мы их не реализовали», – приводит слова Нестеренко «Чемпион-Украина».

Первый матч проходил в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды. Ранее Нестеренко раскритиковал «Партизан» за участие в товарищеском турнире «Братский кубок» — 2025 в Москве.