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«Все знают, какая атмосфера в Белграде». Тренер «Александрии» — о выезде к «Партизану»

«Все знают, какая атмосфера в Белграде». Тренер «Александрии» — о выезде к «Партизану»
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Главный тренер украинской «Александрии» Кирилл Нестеренко поделился ожиданиями от ответного матча с «Партизаном» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Игра пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Александрия
Александрия, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шансы на положительный результат? Все хорошо знают, какая атмосфера в Белграде. Мы к этому готовы. У нас новая команда, много молодых игроков. Для них это будет очень ценный опыт. Но мы туда едем не просто сыграть. У нас есть цель.

Чего не хватило, чтобы избежать поражения? Не хватило гола. Думаю, даже после двух пропущенных мячей у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть игру. Но мы их не реализовали», – приводит слова Нестеренко «Чемпион-Украина».

Первый матч проходил в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды. Ранее Нестеренко раскритиковал «Партизан» за участие в товарищеском турнире «Братский кубок» — 2025 в Москве.

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