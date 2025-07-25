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«Как к тренеру — извините». Селихов рассказал о своём отношении к Деяну Станковичу

«Как к тренеру — извините». Селихов рассказал о своём отношении к Деяну Станковичу
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Вратарь «Урала» Александр Селихов высказался о совместной работе с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. 31-летний Селихов покинул московский клуб зимой этого года. Станкович возглавил красно-белых в мае 2024-го. Ранее «Спартак» объявил о продлении контракта с сербским специалистом.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так всё и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания». Всё», — приводит слова Селихова Legalbet.

Селихов выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год. В составе красно-белых вратарь стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Ранее Александр играл за «Амкар» и футбольный клуб «Орёл».

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