Ловчев: Шевченко уехал в «Милан» только за хорошие деньги — так же нужно и Пиняеву

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев дал совет вингеру «Локомотива» Сергею Пиняеву после отказа от перехода в ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы активировали опцию выкупа футболиста в размере 900 млн рублей, но не смогли уговорить игрока на переход.

«Переход в ЦСКА из «Локомотива» — это не трансфер из «Пари НН». Обе команды заметны, укомплектованы, рассматриваются как лидеры чемпионата. Пиняеву комфортно в «Локомотиве», в него верят. А что будет в ЦСКА — вопрос. Мы этого не знаем, а сейчас он лидер. Чувствует себя хорошо там, поэтому и отказался от ЦСКА.

Наши футболисты уезжают в Европу ещё не созревшими: Чалов, Захарян. Даже Миранчук, хоть и забивал, в Италии выходил только со скамейки и не стал звездой. А закрепился в статусе основного только Головин. В киевском «Динамо» играл Андрей Шевченко. И он уже созрел для перехода в топ-клуб, а Лобановский его всё держал — не продавал и не продавал. И когда «Милан» купил его за € 25 млн, стало ясно одно: за эти деньги его не посадят на лавку, даже если он провалит две игры. Так же нужно поступить и Пиняеву. Вот когда Сергей созреет до того, что за ним будут гоняться иностранные команды, предлагать хорошую сумму, можно уезжать», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Андрей Шевченко перебрался в «Милан» из киевского «Динамо» летом 1999 года. В составе итальянского клуба украинец по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубка УЕФА. В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».