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Витсель: Де Брёйне станет лучшим полузащитником Серии А, если Модрич позволит

Витсель: Де Брёйне станет лучшим полузащитником Серии А, если Модрич позволит
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Бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель, ныне находящийся в статусе свободного агента, высказался о переходе Луки Модрича в «Милан» и Кевина Де Брёйне — в «Наполи».

«Неслучайно «Милан» выбрал 39-летнего Модрича, а «Наполи» — 34-летнего Де Брёйне. Два феноменальных игрока, и я понимаю их выбор. Кевину придётся адаптироваться к Конте и «Наполи». Де Брёйне — чемпион и, если Модрич позволит, станет лучшим полузащитником Серии А. Ему не придётся общаться с Лукаку на поле: у них сложилось отличное взаимопонимание с первых лет в Бельгии, и достаточно одного взгляда, чтобы найти общий язык», — приводит слова Витселя журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Ранее Витсель защищал цвета бельгийского «Стандарта», португальской «Бенфики», петербургского «Зенита», китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», дортмундской «Боруссии» и мадридского «Атлетико».

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