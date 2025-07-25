Ловчев: оказалось, что «сбитый лётчик» — это Федун, а Карпин всё понимает в футболе

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о перспективах московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

«О Карпине говорят как о Старике Хоттабыче. Пришёл — и всё стало здорово. У «Динамо» хорошие игроки, теперь посмотрим, как тренер будет с ними работать. Но состав команды укомплектован для борьбы за призовые места — в этом сомнений нет.

Когда-то Карпина очень раззадорила фраза «сбитый лётчик» от Федуна. Оказалось, что «сбитый лётчик» — это Федун, а Карпин понимает всё в нашем футболе. «Динамо» будет бороться за чемпионство, почему ожидания завышенные? Хороший состав, а скоро вылечится Тюкавин — забивной нападающий. Это тоже даст плюс, и «Динамо» точно будет в лидерах», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.