Тренер «Пари НН» Шпилевский: мы стремимся учиться у лучших и конкурировать с лучшими

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что нижегородцы стремятся стать лучше. Ранее Шпилевский работал в «Арисе», который привёл к чемпионскому титулу в сезоне-2022/2023.

«Мы стремимся всегда учиться у лучших и конкурировать с лучшими, поэтому посмотрим, какой результат будет у «Пари НН», это покажет время. Делать какие-то прогнозы будет неправильно и высокомерно, но могу обещать, что команда не будет ничего бояться на поле, будет играть с большой страстью», — приводят слова Шпилевского «Известия».

Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Пари НН» завершил на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах нижегородцы уступили «Сочи», но остались в РПЛ, заменив подмосковные «Химки».