Ал. Мостовой: приезд Зайнутдинова — плюс для «Динамо», у него есть международный опыт

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова в московское «Динамо».

«Мы же видим, что «Динамо» больше усиливается не качественно, а количественно. Набирают обойму. Но все футболисты хорошего уровня. Опять же, все знакомые друг с другом! Однако для «Динамо» плюс, что приедет Зайнутдинов, потому что у него есть опыт в международных матчах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.