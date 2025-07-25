Transfermarkt опубликовал символическую сборную свободных агентов лета 2026 года

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Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков, чьи контракты с клубами подходят к концу летом следующего года.

Символическая сборная свободных агентов лета 2026 года (Transfermarkt):

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» — € 40 млн);

Ибраима Конате («Ливерпуль» — € 60 млн);

Деотшанкюль Юпамекано («Бавария» — € 50 млн);

Марк Гехи («Кристал Пэлас» — € 45 млн);

Френки де Йонг («Барселона» — € 45 млн);

Родриго Бентанкур («Тоттенхэм» — € 30 млн);

Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд — € 25 млн);

Бернарду Силва («Манчестер Сити» — € 38 млн);

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед» — € 28 млн);

Душан Влахович («Ювентус» — € 35 млн);

Йоан Висса («Бретфорд» — € 32 млн).

Главный тренер: Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»).

Напомним, согласно правилам ФИФА, футболисты с истекающими контрактами имеют право вести переговоры о бесплатном трансфере в статусе свободных агентов за шесть месяцев до конца действующего трудового договора — с января 2026 года.