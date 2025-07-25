Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt опубликовал символическую сборную свободных агентов лета 2026 года

Transfermarkt опубликовал символическую сборную свободных агентов лета 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков, чьи контракты с клубами подходят к концу летом следующего года.

Символическая сборная свободных агентов лета 2026 года (Transfermarkt):

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» — € 40 млн);
Ибраима Конате («Ливерпуль» — € 60 млн);
Деотшанкюль Юпамекано («Бавария» — € 50 млн);
Марк Гехи («Кристал Пэлас» — € 45 млн);
Френки де Йонг («Барселона» — € 45 млн);
Родриго Бентанкур («Тоттенхэм» — € 30 млн);
Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд — € 25 млн);
Бернарду Силва («Манчестер Сити» — € 38 млн);
Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед» — € 28 млн);
Душан Влахович («Ювентус» — € 35 млн);
Йоан Висса («Бретфорд» — € 32 млн).

Главный тренер: Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»).

Напомним, согласно правилам ФИФА, футболисты с истекающими контрактами имеют право вести переговоры о бесплатном трансфере в статусе свободных агентов за шесть месяцев до конца действующего трудового договора — с января 2026 года.

Материалы по теме
«Реал» купит звезду «Сити», а «Ливерпуль» — ещё одного форварда? Трансферные слухи Европы
«Реал» купит звезду «Сити», а «Ливерпуль» — ещё одного форварда? Трансферные слухи Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android