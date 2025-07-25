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«Он не был счастлив». Тренер «Ахмата» Сторожук высказался о возвращении Мохамеда Конате

«Он не был счастлив». Тренер «Ахмата» Сторожук высказался о возвращении Мохамеда Конате
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Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук высказался о возвращении в клуб нападающего Мохамеда Конате. Форвард ранее провёл в команде из Грозного три года — с 2021-го по 2024-й. Последним клубом футболиста был «Эр-Рияд».

«Здесь очень быстро всё срослось. Это плюс для нас: хороший фактурный нападающий. Такой, скажем, экземпляр редкий. Приехал, подписал в обед и уже буквально через час сидел на установке. С чистого листа вышел на игру, буквально тезисно объяснили какие‑то вещи. Но я вижу желание, вижу горящие глаза. С его слов, он не был счастлив, так скажем. Я думаю, что мы здесь ему поможем и вернём ту былую славу», — сказал Сторожук в эфире «Матч ТВ».

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