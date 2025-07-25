Аксель Витсель назвал главного фаворита Серии А в сезоне-2025/2026

Бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель, ныне находящийся в статусе свободного агента, назвал «Наполи» фаворитом предстоящего сезона итальянской Серии А.

«Наполи» — фаворит. Они действующие чемпионы, и у них на скамейке запасных есть отличный игрок в лице Конте. Лукаку — надёжный вариант в атаке, и клуб укрепил свои позиции на трансферном рынке», — приводит слова Витселя журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Ранее Витсель защищал цвета бельгийского «Стандарта», португальской «Бенфики», петербургского «Зенита», китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», дортмундской «Боруссии» и мадридского «Атлетико».