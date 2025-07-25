Роман Шишкин остался доволен первой игрой «Спартака» в РПЛ с «Динамо» Мх

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался по итогам игры 1-го тура РПЛ между красно-белыми и махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Тяжело оценивать по 1-му туру. Надо посмотреть на «Спартак» на дистанции. Должно пройти три или четыре тура. С учётом того, что недавно закончилась предсезонка и команды не в оптимальной форме, от матча к матчу будут находить свою игру. Но по 1-му туру «Спартак» мне понравился, потому что был очень непростой соперник.

Махачкала в прошлом сезоне многим потрепала нервы. Немного смазал игру судья. Однако «Спартак» контролировал игру и действовал в своём ритме. Главное, что взяли три очка. Дальше будет видно. Надеюсь, то, что нарабатывает Станкович, будет как-то вырисовываться во встречах», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.