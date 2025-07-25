Ловчев: не удивлюсь, если Дзюба будет играть до 40 лет, — он зарабатывает на жизнь

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о продолжительности карьеры форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Перед стартом текущего сезона 36-летний нападающий продлил контракт с тольяттинским клубом до лета 2026 года.

«Дзюба — очень заметный игрок. Каждый год он всем всё доказывает, в какую бы команду ни приходил. В «Томи» забивал, в «Ростове» — везде показывал, что он мастер. Вопрос в том, есть ли у Дзюбы желание и силёнки играть дальше. Но как только он скажет, что закончил карьеру, никто копеечку давать не будет. Сейчас Артём зарабатывает на дальнейшую жизнь, поэтому не удивлюсь, если будет играть и до 40 лет.

Даже сейчас Дзюба — заметная фигура среди нападающих. Причём в довольно среднем «Акроне». Он везде доказывал и в этом сезоне тоже забьёт свои голы. Если завтра уйдёт, кто будет кормить семью? Я много людей видел, которые сначала были заметны, а потом побирались. Все думали, что не потеряются после карьеры. Когда заканчиваешь, надежда одна — на сберкнижку», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября прошлого года. В сезоне-2024/2025 на его счету 10 голов и семь результативных передач в 24 матчах в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».