Селихов — об исключении «Торпедо» из РПЛ: логичнее, если бы они опустились во Вторую лигу

Голкипер «Урала» Александр Селихов высказался о понижении «Торпедо» в Pari Первую лигу. Чёрно-белых отправили во второй по силе российский дивизион из-за коррупционного скандала. Место «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге занял «Оренбург».

— «Торпедо» заслужило такое наказание?

— Я не знаю, честно. Но если их отстраняют из РПЛ и возвращают в ФНЛ, то для меня это непонятно. Если там что-то доказали, то клуб как минимум должен начинать всё заново, со Второй лиги. Наверное, так было бы логичнее, — приводит слова Селихова Legalbet.

Напомним, Селихов ранее выступал за московский «Спартак». К «Уралу» голкипер присоединился зимой 2025 года.