Шишкин: по укомплектованности «Краснодар» — один из самых мощных клубов РПЛ

Экс-защитник «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о готовности подопечных Мурада Мусаева защитить звание сильнейшей команды Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.

«Краснодар», несомненно, будет одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. В игре с ЦСКА на Суперкубок были качели, и исход решил один эпизод. Что касается игры с «Пари НН», матч был непростым, несмотря на счёт. «Пари НН» хорошо играл и прилично не использовал своих моментов.

У «Краснодара» можно отметить хорошие усиления на бумаге. На мой взгляд, по укомплектованности и составу «Краснодар» — один из самых мощных клубов РПЛ. 3:0 в 1-м туре — это тоже показатель. Также остался Сперцян, вся обойма осталась. Есть хорошие усиления. У меня большие надежды, что «Краснодар» покажет хороший результат в этом сезоне», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025, набрав 67 очков в 30 турах. В игре за Суперкубок страны «горожане» уступили московскому ЦСКА (0:1). В 1-м туре нового сезона РПЛ команда Мурада Мусаева разгромила нижегородский «Пари НН» (3:0).