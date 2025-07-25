«Пари НН» объявил о переходе полузащитника сборной Ямайки

Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» объявила о переходе ямайского полузащитника Ренальдо Сефаса. Хавбек заключил контракт с нижегородским клубом до 2028 года.

«Новый трансфер летнего межсезонья – полузащитник сборной Ямайки Ренальдо Сефас – пополнил ряды нижегородского клуба. Соглашение рассчитано на три года. До перехода в «Пари НН» Ренальдо Сефас выступал на родине за «Арнетт Гарденс», позже был македонский «Шкупи», а последние два сезона провёл в турецком «Анкарагюджю». За плечами футболиста Лига наций КОНКАКАФ и 11 матчей в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Пари НН» завершил на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах нижегородцы уступили «Сочи», но остались в РПЛ, заменив подмосковные «Химки».