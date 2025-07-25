«Зенит» готовит предложение в размере € 20 млн для «Фламенго» по трансферу Педро — Нету

«Зенит» готовит новое предложение «Фламенго» по переходу 28-летнего нападающего Педро Абреу. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-чёрные считают Педро важным футболистом, но не «неприкасаемым». В бразильском клубе полагают, что если предложение по нападающему устроит все стороны, то его переход в другую команду может состояться.

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые предлагали € 15 млн за бразильского форварда.

Педро является игроком красно-чёрных с января 2021 года. С января по декабрь 2020 года он выступал за этот бразильский клуб на правах аренды. Всего в составе «Фламенго» он принял участие в 282 матчах во всех турнирах, в которых отметился 141 голом и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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