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Ловчев: Заболотный — провал всей трансферной системы «Спартака». Нонсенс!

Ловчев: Заболотный — провал всей трансферной системы «Спартака». Нонсенс!
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в московский клуб.

«Мне совершенно непонятен трансфер Заболотного в «Спартак». Говорят: вот, он же гол забил! Ребят, это довольно средний футболист. Даже тот факт, что его когда-то вызывали в сборную… Сборная России усреднилась, там осталось мало личностей.

Когда ты заявляешь, что будешь бороться за чемпионство, сюда нельзя приписывать фамилию Заболотного. Это игрок очень средних возможностей. Какой вообще Заболотный? Он может сделать команду чемпионом? Для меня это провал всей трансферной системы «Спартака». Нонсенс!» — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, российский форвард присоединился к команде Деяна Станковича 1 июля 2025 года на правах свободного агента.

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