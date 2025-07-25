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«Правильно сделал». Бубнов — об отказе Пиняева переходить из «Локо» в ЦСКА

«Правильно сделал». Бубнов — об отказе Пиняева переходить из «Локо» в ЦСКА
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Эксперт Александр Бубнов считает, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев принял верное решение, отказавший переходить в ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить за игрока отступные в размере 900 млн рублей, но Пиняев предпочёл не менять клубную прописку

«Пиняев правильно сделал, потому что он лидер команды, ведущий игрок в «Локомотиве». Игра выстроена, игра через него идёт. Это игрок стартового состава. Поэтому ясно, плюс с «Локомотивом», как вот они сейчас играют, сколько у них народу, да и какая скамейка, они могут в конце концов что-то выиграть. Если не чемпионство, так Кубок. Попасть в тройку — в тройке они давно уже не были.

Поэтому ему ничего не надо менять. Ему нужно продолжать стабилизировать свою игру и показывать свой уровень, который у него есть. А для ЦСКА это 100% было усиление и очень сильное в атаку. У них сейчас в атаке есть проблемы. И то, что трансфер сорвался, это, конечно, большой минус для ЦСКА», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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