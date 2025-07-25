«Барселона» хочет лишить тер Штегена капитанской повязки — Mundo Deportivo

В «Барселоне» хотят лишить вратаря Марк-Андре тер Штегена капитанской повязки. Это решение согласовано руководством сине-гранатовых и тренерским штабом, которые считают, что команде нужен новый человек, способный стать связующим звеном между футболистами и тренерами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, последние разногласия между немецким голкипером и «блауграной» возникли из-за того, что игрок объявил о необходимости пройти через операцию на спине раньше, чем это сделал клуб.

Помимо тер Штегена, на текущий момент капитанами «Барселоны» являются Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри и Рафинья. Однако немца в этой роли могут заменить Иньиго Мартинес, Роберт Левандовски, Ферран Торрес или Ламин Ямаль.

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